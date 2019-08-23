Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Şoke etti
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu biliyorsunuz. Ama 2.Abdülhamid'in hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız.
23.08.2019 13:36
- Son Güncelleme: 20.11.2019 14:18
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