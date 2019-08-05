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Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Çok şaşırttı

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine eşlik eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu oldu biliyorsunuz. Ama 2.Abdülhamid'in hayatı diziden daha fazlası. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid ile Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit arasındaki bağı duyunca çok şaşıracaksınız.

05.08.2019 14:42 - Son Güncelleme: 05.08.2019 15:00
Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Çok şaşırttı

Bir yanda Osmanlı Devleti padişahı 2.Abdülhamid, diğer yanda Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuların biri olan Adile Naşit. Bu iki isim arasında ne gibi bir bağ olabilir?

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Çok şaşırttı

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Çok şaşırttı

İLK KEZ TANIKLIK EDECEKSİNİZ

Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümâyun odalarından birinde Sultan II. Abdülhamid'in kullandığı piyano. Yaklaşık tarih 19.yy sonları.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Çok şaşırttı

Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve II. Abdülhamid'in locası

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki ilginç bağ! Çok şaşırttı

2.Abdülhamid'in sanat dolu kişiliğini ortaya çıkaran kanıtlardan.

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