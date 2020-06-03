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Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın hayatını kaybettiği oda görüntülendi

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı süresince Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok hizmette bulunmuştur. Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen padişahlarının başında gelen Sultan II.Abdülhamid, geniş Osmanlı topraklarını pek çok yerinde projelere imzasını attı. Kültür-sanat dolu kişiliği ile de bilinen Sultan Abdülhamid Han, iyi bir örnek teşkil etti. 10 Şubat 1918 yılında hayata gözlerini yumduğunda 75 yaşındaydı... İşte Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı II. Abdülhamid Han'ın vefat ettiği oda...

03.06.2020 23:56 - Son Güncelleme: 03.06.2020 23:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





