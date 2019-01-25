Osmanlı Devleti'nin son yılları ile Cumhuriyet'in ilk dönemindeki belgeler yayınlandı!

Koleksiyon eserleri içinde Sultan Abdülhamit'in 5 Temmuz 1909 tarihli Selanik'ten Hareket Ordusu Kumandanlığı'na hitaben yazığı mektup ve diğer mektupları, Enver Paşa'nın Mahmut Şevket Paşa'ya mektupları, Sultan Abdülhamid dönemiyle ilgili çeşitli Avrupa gazetelerinde çıkan haber ve makalelerin saraya sunulan tercümeleri, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın Sultan Abdülhamid ile yazışmaları ve diğer mektupları yer alıyor. Ayrıca, Balkan Savaşları, 1. Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı'na katılan bir çok subayın günlükleri ile Rum ve Ermeni cemaatlerinin faaliyetlerine dair yazışma ve raporlar da dijital ortamda paylaşıma açıldı. Atatürk Kitaplığı'nın web sayfası üzerinden erişilebilen belgeler arasında, 6-7 Eylül olaylarına dair yazışma ve raporlar da dikkat çekiyor. Yeni bilgilerin yeraldığı metinler, İnkılâp Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Askeri Tarih, Şehir ve Sanat Tarihi alanında önemli araştırmalara kaynak olacak.