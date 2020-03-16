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Osmanlı Devleti zamanında böyleydi... Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?

Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı.

Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:



16.03.2020 16:56 - Son Güncelleme: 16.03.2020 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





