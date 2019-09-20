Osmanlı Devleti zamanında böyleydi... Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?

Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. Peki şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz? Sizin yaşadığını şehrin Osmanlı dönemindeki adı neydi?

20.09.2019 13:43 - Son Güncelleme: 20.09.2019 13:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





