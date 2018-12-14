Osmanlı armasında büyük sır! Osmanlı arması sembolleri ve anlamları
600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osman Devleti'nin arması büyük bir sır barındırıyor. Birbirinden farklı sembollerin oluşturduğu Osmanlı arması, bu sembollerin bir araya gelerek oluşturduğu eşsiz bir arma. Peki Osmanı armasının anlamı ne? Osmanlı arması ne gibi sırlar barındırıyor? İşte Osmanlı arması hakkında ilginç bilgiler.
14 Aralık 2018 Cuma, 10:31:34 Güncelleme: 11:03:20
Osmanlı Devleti arması ya da Osmanlı arması, 19. yüzyılda Birleşik Krallık geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlandı.
Osmanlı nişanının son hali, 17 Nisan 1882'de Sultan II. Abdülhamit tarafından yürürlüğe konmuştur. Osmanlı Devlet Nişanı'nın içinde iki tane bayrak vardır. Kırmızı zeminde hilal ve yıldız bulunan bayrak Osmanlı Hanedanı'nı, yeşil zemindeki bayrak halifeliği simgelemektedir.
Terazi, Osmanlı adaletini, terazide bulunan kitaplar da adaletin kaynağı olan Osmanlı kanunnamelerini ve Kur'an'ı temsil etmektedir.Osmanlı Arması'nda silahların toplu olarak yer almasının ana nedeni ise güçlü Osmanlı ordusunun bütün unsurları ile yansıtılması kaygısıdır.İşte Osmanlı İmparatorluğu Arması'nın 30 gizemi...
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