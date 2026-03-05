BÖCEKLER VE ÖRÜMCEKLER EKOSİSTEMİN TEMEL PARÇASI
Araştırmanın kıdemli yazarı ve UMass Amherst'te çevre koruma alanında yardımcı doçent olan Laura Figueroa, böceklerin ve örümceklerin insan toplumu için hayati işlevler üstlendiğini vurguluyor.
Figueroa'ya göre bu canlılar;
-Bitkilerin tozlaşmasına katkı sağlıyor
-Zararlı türlerin biyolojik kontrolünü gerçekleştiriyor
-Hava ve su kalitesinin izlenmesinde önemli göstergeler sunuyor.
Buna rağmen toplumun ve koruma politikalarının odağında genellikle aslan veya panda gibi "karizmatik"hayvanların bulunduğunu belirten Figueroa, böcekler ve örümceklerin çoğu zaman göz ardı edildiğini söylüyor.