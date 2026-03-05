Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça çarpıcı.

Araştırmaya göre türlerin yaklaşık %88,5'iherhangi bir koruma statüsüne sahip değil. Bu durum, söz konusu türlerin risk durumunun resmi olarak hiç değerlendirilmediği anlamına geliyor.

Figueroa,"Kuzey Amerika'daki böcek ve örümcek türlerinin büyük çoğunluğu hakkında koruma ihtiyaçları açısından neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz"diyerek mevcut veri açığının büyüklüğüne dikkat çekiyor.