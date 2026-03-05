CANLI YAYIN
Örümceklerden korkuyor musunuz? Bilim insanları açıkladı: “Böcekler olmasaydı ekosistemin dengesi çökerdi”

Kuzey Amerika'daki böcek ve örümcek türlerinin büyük bölümünün koruma altına alınmadığı ortaya çıktı. ABD'deki Massachusetts Amherst Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve PNAS dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bölgede bilinen yaklaşık 99 bin böcek ve örümcek türünün yüzde 88,5'i herhangi bir koruma statüsüne sahip bulunmuyor.

Örümcekler çoğu insanda korku uyandırsa da ekosistemlerin işleyişi için kritik öneme sahip. Ancak yeni bir araştırma, Kuzey Amerika'daki böcek ve örümcek türlerinin büyük bölümünün koruma açısından henüz değerlendirilmediğini ortaya koydu.

EKOSİSTEMLERİN TEMEL TAŞI

ABD'deki Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden iki ekolog tarafından yürütülen ve PNAS dergisinde yayımlanan çalışma, böcekler ve örümceklerin gezegen sağlığı için taşıdığı önemin daha iyi anlaşılması ve korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

BÖCEKLER VE ÖRÜMCEKLER EKOSİSTEMİN TEMEL PARÇASI

Araştırmanın kıdemli yazarı ve UMass Amherst'te çevre koruma alanında yardımcı doçent olan Laura Figueroa, böceklerin ve örümceklerin insan toplumu için hayati işlevler üstlendiğini vurguluyor.

Figueroa'ya göre bu canlılar;

-Bitkilerin tozlaşmasına katkı sağlıyor

-Zararlı türlerin biyolojik kontrolünü gerçekleştiriyor

-Hava ve su kalitesinin izlenmesinde önemli göstergeler sunuyor.

Buna rağmen toplumun ve koruma politikalarının odağında genellikle aslan veya panda gibi "karizmatik"hayvanların bulunduğunu belirten Figueroa, böcekler ve örümceklerin çoğu zaman göz ardı edildiğini söylüyor.

ŞAŞIRTICI VERİ EKSİKLİĞİ

Araştırmacılar daha net bir tablo oluşturmak için Meksika'nın kuzeyi de dahil olmak üzere Kuzey Amerika'da yaşayan 99 bin 312 böcek ve örümcek türüne ait koruma değerlendirmelerini inceledi.

Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça çarpıcı.

Araştırmaya göre türlerin yaklaşık %88,5'iherhangi bir koruma statüsüne sahip değil. Bu durum, söz konusu türlerin risk durumunun resmi olarak hiç değerlendirilmediği anlamına geliyor.

Figueroa,"Kuzey Amerika'daki böcek ve örümcek türlerinin büyük çoğunluğu hakkında koruma ihtiyaçları açısından neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz"diyerek mevcut veri açığının büyüklüğüne dikkat çekiyor.

KORUMA ÇALIŞMALARINDA DENGESİZLİK

Araştırma, mevcut verilerin bazı türlerde yoğunlaştığını da gösteriyor. Özellikle su kalitesinin izlenmesinde kullanılan mayıs sinekleri, taş sinekleri ve diğer su böcekleri daha fazla araştırılıyor.

Benzer şekilde kelebekler ve yusufçuklar gibi görsel açıdan daha çekici türler de koruma çalışmalarında daha fazla ilgi görüyor.

Çalışmayı yöneten yüksek lisans öğrencisi Wes Walsh ise örümceklerin bu alanda özellikle ihmal edildiğini belirtiyor:

"Birçok eyalet tek bir örümcek türünü bile koruma altına almıyor. Böcekler ve örümcekler için çok daha fazla veri ve koruma çalışmasına ihtiyaç var."

EKONOMİK VE SİYASİ ETKİLER

Araştırmacılar, koruma politikalarının eyaletlerin ekonomik yapısıyla da bağlantılı olduğunu tespit etti. Madencilik, taş ocakçılığı ile petrol ve doğalgaz çıkarımına dayalı ekonomilere sahip eyaletlerde böcek ve örümceklerin koruma altına alınma olasılığı daha düşük.

Buna karşılık çevre ve ekolojiye yönelik toplumsal duyarlılığın daha yüksek olduğu eyaletlerde daha fazla türün koruma statüsü kazandığı görülüyor.

KUŞ KORUMA ÇALIŞMALARINDAN ALINACAK DERSLER

Figueroa'ya göre kuşların korunmasında elde edilen başarı, farklı paydaşların bir araya gelmesiyle mümkün oldu.

Avcılar, kuş gözlemcileri, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarının oluşturduğu geniş koalisyonlar, kuş türlerinin korunmasında etkili oldu.

Araştırmacılar benzer bir yaklaşımın böcekler ve örümcekler için de geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

"KORKUDAN ÖTE DEĞERLERİNİ GÖRMELİYİZ"

Kolunda bir örümcek dövmesi bulunan Walsh ise bu canlılara yönelik algının değişmesi gerektiğini söylüyor:

"Böcekler ve örümcekler korkulacak varlıklardan çok daha fazlası. Ekolojik önemlerini anlamalı ve onları korumaya değer canlılar olarak görmeliyiz. Bunun ilk adımı ise daha fazla veri toplamak."

(Scitech Daily, Takvim Foto Arşiv)