Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler? İşte oruçlu bir insanın vücudunda gün gün yaşananlar!
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, uzun süren açlık ve susuzluğun ardından enerji depolarının boşalması nedeniyle yorgun ve halsiz düşüyor. Ramazan, son birkaç yıldır Kuzey Yarımküre'deki ülkelerde günlerin daha uzun, havaların da daha sıcak olduğu yaz dönemine denk geliyor. Bu, Norveç gibi bazı ülkelerde her gün 20 saate yakın gıdalardan mahrum kalmak demek. Peki oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler? 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte cevabı...
İLK GÜNLER
İnsan bedeni, "oruç" tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman.
Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glukoza yöneliyor.
Glukozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor. Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor. Öte yandan kan şekerinin düşmesiyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor.
Açlık seviyesinin en üste çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu da semptomlara ekleniyor.
3. GÜNDEN 7. GÜNE: SU İÇMEYE DİKKAT!
Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü.
Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken sıvı kaybı da artıyor. İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart. Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.
"Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda tüketiyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor" diyen Mahroof sözlerine şöyle devam etti:
"Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşıyor ve hastalıkların iyileşmesi de kolaylaşıyor."
16. GÜNDEN 30. GÜNE: DETOKS ZAMANI
Ramazan ayının 2. yarısında kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine ulaştığını söyledi. Ayrıca hafıza ve konsantrasyonun da yeniden güçlenip enerjinin arttığını vurguladı. Mahroof sözlerine şöyle sürdürdü: