ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR?

🔴 Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakası gibi, bakmakla yükümlü olunmayan yoksul Müslümanlara verilir. Fidye ve fıtır sadakası ödemekle yükümlü olan bir kişi, bu yardımlardan kendisi ya da doğrudan ya da dolaylı olarak yakınları yararlanamaz. Aynı prensip, zekât için de geçerlidir. Bu nedenle, bir kişi zekât, fıtır sadakası ya da fidye ödeme sorumluluğuna sahipse, bu yardımları kendi üst soyuna (anne, baba, dede, nine) veya alt soyuna (çocuklar, torunlar) veremez.