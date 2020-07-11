Ormanda yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı! Görenler hayrete düştü
Youtube'un favorisi genç adamın kendi imkanlarıyla yaptıkları şeyler görenleri hayrete düşürüyor. Ancak bu kez yaptığı şey ile çıtayı çok daha yukarılara taşıdı ve inanması güç bir işe imza attı. Yaptıklarını görünce sizde hayrete düşeceksiniz. İşte genç adamın ormanda yaptıkları...
11.07.2020 00:50
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Kendi imkanlarınızla bir şeyler inşa etmeyi hiç denediniz mi? O denedi ve ortaya inanması güç bir şey çıktı. Youtube fenomeni genç adam birbirinden ilginç işlerini paylaşıyoyrdu. Bu kez işi abarttı ve tüm dünyayı kendine hayran bırakan bir işe imza attı. Yaptıklarının sonunda neler olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Hazırsanız başlayalım.
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