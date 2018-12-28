Orhan Gencebay filminde inanılmaz hata! (Yeşilçam film hataları)
Yeşilçam filmleri bizler için hala vazgeçilmez. Özellikle oturup izlemiyoruz belki ama, televizyon ekranlarında denk geldiğimizde izlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuan bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmleri o dönem büyük maddi zorluklarla çekildi. Ve bu maddi zorluklar bir takım hataların düzeltilememesine ve bu şekilde yayınlanmalarına neden oldu. Yeşilçam filmlerinde fark edilen hatalar dahi yüzlerimizi güldürmeye yeter. İşte Yeşilçam filmlerinden çekim hataları.
28 Aralık 2018 Cuma, 10:52:26 Güncelleme: 11:16:56
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