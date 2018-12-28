Orhan Gencebay filminde inanılmaz hata! (Yeşilçam film hataları)

Yeşilçam filmleri bizler için hala vazgeçilmez. Özellikle oturup izlemiyoruz belki ama, televizyon ekranlarında denk geldiğimizde izlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuan bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmleri o dönem büyük maddi zorluklarla çekildi. Ve bu maddi zorluklar bir takım hataların düzeltilememesine ve bu şekilde yayınlanmalarına neden oldu. Yeşilçam filmlerinde fark edilen hatalar dahi yüzlerimizi güldürmeye yeter. İşte Yeşilçam filmlerinden çekim hataları.

28 Aralık 2018 Cuma, 10:52:26 Güncelleme: 11:16:56
Defalarca izlememize rağmen fark etmediğimiz Yeşilçam film hataları!

"Gerzek Şaban" filminde Kemal Sunal'ın ikizini oynayan dublörün bıyıkları görünüyor.

Defalarca izlememize rağmen fark etmediğimiz Yeşilçam film hataları!
Defalarca izlememize rağmen fark etmediğimiz Yeşilçam film hataları!

"Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri"nde arkada bir otomobil görünüyor.

Defalarca izlememize rağmen fark etmediğimiz Yeşilçam film hataları!

"Şerefimle Yaşarım" filminde Ayhan Işık bir arabayı patlatırken oyuncak araba kullanıldığı belli oluyor.

Defalarca izlememize rağmen fark etmediğimiz Yeşilçam film hataları!

"Bir Teselli Ver" filminde Orhan Gencebay arka koltukta araba kullanıyor.

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