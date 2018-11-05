Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor

Ordu'da 1993 yılında hobi amacıyla 5 fidan ile başlayan kivi üretimi, 25 yılda 3 bin dekarlık üretim alanına, 2 bin çiftçiye, 7 bin tonluk rekolte ile yılda 21 milyon liralık ekonomik güç haline geldi

5 Kasım 2018 Pazartesi, 12:09:18 Güncelleme: 12:10:58
Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
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Orduda kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor

Ordu'da 1993 yılında ilk denemeleri 5 fidan ile hobi amaçlı başlayan kivi, aradan geçen 25 yılda 3 bin dekarlık üretim alanına, 7 bin tonluk rekolteye ve yılda 21 milyon liralık ekonomik güce ulaştı.

Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
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Orduda kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor

Türkiye'ye ilk kez 1988 yılında gelen, özellikle yağışlı ve nemli bölgeler olan Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nde üreticiler tarafından kabul gören kivinin tahtı her geçen gün güçleniyor.

Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
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Orduda kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor

Ordu'da ilk olarak 1993 yılında birkaç üretici tarafından hobi olarak dikimine başlanan kivi, zaman içerisinde üretim alanını arttırdı.

Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
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Orduda kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor

Fiyatının da yüksek olmasıyla birlikte üreticiler fındığa ek gelir olarak kivi dikimine yöneldi. Bugün gelinen noktada kivi üreticisi sayısı 2 binlere ulaşırken, üretim alanı 3 bin dekara, yıllık rekolte 7 bin tona yükseldi.

Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
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Orduda kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor

Ordu ili, bu üretim alanı ve yıllık rekoltesi ile Yalova'dan sonra Türkiye'de en fazla kivi üretilen ikinci il konumuna geldi.

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