Orduda kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor

Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
Ordu'da 1993 yılında hobi amacıyla 5 fidan ile başlayan kivi üretimi, 25 yılda 3 bin dekarlık üretim alanına, 2 bin çiftçiye, 7 bin tonluk rekolte ile yılda 21 milyon liralık ekonomik güç haline geldi
5 Kasım 2018 Pazartesi, 12:09:18 Güncelleme: 12:10:58
Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
Ordu'da kivi üreticisi yılda 21 milyon lira kazanıyor
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