Onların yıllar önce keşfettiklerini dünya yeni keşfediyor! Dünyayı şoke eden kabile
Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Afrika'nın Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon Kabilesi dünyanın en ilginç kabilesi olarak biliniyor. 250 bin kişilik yüksek bir nüfusa sahip bu kabileyi ilginç kılan özellik sizi çok şaşırtacak...
28.09.2020 06:52
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Dogon Kabilesi üyeleri varoluşlarını ise çok ilginç bir şekilde açıklıyor. Onlara göre doğumları 'Sirius Sistemi' ile güneş sisteminin evlenmesi sonucu olmuş. Dogonlar, Sirius Yıldızı'nın en parlak yıldız olduğunu Sirius'un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlar.
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