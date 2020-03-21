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Onlarca insan yıllarca kazdı ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı

Çok uzun zaman boyunca bu sonuca ulaşmak için çalıştılar ve çabaladılar. Onlarca kişi yıllarca devamlı kazdı. Metrelerce kazdılar ve sonunda ulaştılar. Bulunan kemik parçaları 50 bin ile 67 bin yıl öncesindeki bir dönemde yaşamış üç yetişkin ve bir çocuğa ait. Uzmanlara göre, 'Homo luzonensis' yakın zamanda yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özellikler gösteriyor.

21.03.2020 18:00 - Son Güncelleme: 21.03.2020 18:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





