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Onlarca insan yıllarca kazdı ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı

Çok uzun zaman boyunca bu sonuca ulaşmak için çalıştılar ve çabaladılar. Onlarca kişi yıllarca devamlı kazdı. Metrelerce kazdılar ve sonunda ulaştılar. Bulunan kemik parçaları 50 bin ile 67 bin yıl öncesindeki bir dönemde yaşamış üç yetişkin ve bir çocuğa ait. Uzmanlara göre, 'Homo luzonensis' yakın zamanda yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özellikler gösteriyor.

21.03.2020 18:00 - Son Güncelleme: 21.03.2020 18:00
Onlarca insan yıllarca kazdı ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı

Mağarada onlarca insan birlikte kazdı. Ve ortaya çıkan sonuç insanlık tarihine ışık tutacak cinsten.

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Onlarca insan yıllarca kazdı ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı

Proje 2007 yılında başladı, yıllar sonra inanılmaz bir sonuç ortaya çıktı.

Onlarca insan yıllarca kazdı ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı

Filipinler'in Luzon adasında nesli tükenmiş yeni bir insan türü bulundu.

Onlarca insan yıllarca kazdı ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı

Adadaki bir mağarada 13 fosil kemik ve diş kalıntısı bulundu.

Onlarca insan yıllarca kazdı ve ortaya inanılmaz bir sonuç çıktı

'Homo luzonensis' adı verilen yeni türün ilk insanlarla, daha yakın dönemde yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özelliklere sahip olduğuna işaret ediyor.

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