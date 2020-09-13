Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları
Müslümanlığın kutsal kitabı Kuran- Kerim'de de pek çok bitkinin ve besinin adı geçiyor. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı. İşte Kuran'd adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları.
13.09.2020 09:16
- Son Güncelleme: 13.09.2020 09:16
Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları Kuran-ı Kerim ile desteklenmiş. İşte Kuran'da adı geçen besinler.
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