Oldukça şaşıracaksınız! Osmanlı Devleti'nde Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed bildiğimiz gibi değilmiş

Osmanlı Tarihi oldukça zengindir. Yüzlerce yıllık bir imparatorluk mirası olmaktadır. Bu bağlamda Osmanlı Tarihi'nin iki önemli padişahı; Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman. Dönemin şartlarına uygun olarak günümüze sadece çizilen portreleri kaldı. Bu portrelerden ise hepimizin akıllarında bir profil oluştu. Ama şimdi tüm bildiklerinizi unutun. Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek görünümleri zihinlerimizden biraz farklı. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar sayfamızda sizlerle