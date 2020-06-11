Okyanusun derinliklerinde şoke eden görüntü! 1912 yılında batan Titanik...
2 Nisan 1912'de tamamlanan, ilk seferine 10 Nisan 1912 çıkan ve ilk seferinde bir buzdağına çarpıp 15 Nisan 1912 tarihinde Kuzey Atlantik sularına gömülen RMS Titanic, tüm sırlarıyla okyanusun derinliklerin yatıyor. Efsanevi lüks yolcu gemisi Titanik'e son 15 yılda ilk kez dalan dalgıçlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Okyanusun dibinde gördüklerine kimse inanamıyor.
11.06.2020 12:11
- Son Güncelleme: 11.06.2020 12:11
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