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Okyanusun derinliklerinde şoke eden görüntü! 1912 yılında batan Titanik...

2 Nisan 1912'de tamamlanan, ilk seferine 10 Nisan 1912 çıkan ve ilk seferinde bir buzdağına çarpıp 15 Nisan 1912 tarihinde Kuzey Atlantik sularına gömülen RMS Titanic, tüm sırlarıyla okyanusun derinliklerin yatıyor. Efsanevi lüks yolcu gemisi Titanik'e son 15 yılda ilk kez dalan dalgıçlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Okyanusun dibinde gördüklerine kimse inanamıyor.

11.06.2020 12:11 - Son Güncelleme: 11.06.2020 12:11
Okyanusun derinliklerinde şoke eden görüntü! 1912 yılında batan Titanik...

Dalgıçlar okyanusun derinliklerine indiler, bu gördükleri karşısında şaşkına döndüler.

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Okyanusun derinliklerinde şoke eden görüntü! 1912 yılında batan Titanik...

1912'de ilk yolculuğuna çıktığında kimse Titanik'in bugünkü hale geleceğini tahmin edemezdi: Atlantik Okyanusu'nun dibinde çürümekte olan bir enkaz.

Okyanusun derinliklerinde şoke eden görüntü! 1912 yılında batan Titanik...

Ama en azından hala görülebilir bir enkazı var. Ancak Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusu yüzeyinin 3,8 km derinliğinde yatan gemi enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Okyanusun derinliklerinde şoke eden görüntü! 1912 yılında batan Titanik...

Araştırmacılar, gemi enkazının bir kısmının şaşırtıcı şekilde iyi durumda, başka kısımlarının ise denizde yok olduğunu bildirdi.

Okyanusun derinliklerinde şoke eden görüntü! 1912 yılında batan Titanik...

Gemi enkazının en fazla aşındığı yerin sancak tarafındaki yetkililerin kamaraları olduğu belirtiliyor.

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