Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri! 2018 Öğretmenler Gününe özel anlamlı sözler

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Siz kara göklerin yıldızları, ısıtın yurdumuzu sabaha kadar! Öğretmenler Gününüz kutlu olsun...

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.