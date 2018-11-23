Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri! 2018 Öğretmenler Gününe özel anlamlı sözler

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri! 2018 Öğretmenler Günü'ne özel anlamlı sözler
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kişileri onurlandırmak adına kutlanan özel bir gündür. Eğitimimizin mimarı öğretmenlerin özel günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine mesaj göndermek isteyen öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Bizde sizler için paylaşılabilecek en güzel mesajları derkedik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel paylaşılabilecek en güzel mesajlar ve sözler...
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, 2018 yılında cumartesi gününe denk gelen Öğretmenler Günü'nde öğretmenini mutlu etmek için onlara mesaj göndermek istiyor. Bizde öğretmenleri mutlu edecek en güzel mesajları derledik. İşte eğitimimizin mimarı öğretmenlerimizi onurlandıracak en güzel ve resimli Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...
Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.
Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.
En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.
Siz kara göklerin yıldızları, ısıtın yurdumuzu sabaha kadar! Öğretmenler Gününüz kutlu olsun...
Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.
Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.
Milletleri kurtaranlar; Yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ögretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıstır.
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve Öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir.
Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.