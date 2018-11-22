Öğretmenler Günü mesajları! 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kısa özlü sözler 2018
Öğretmenler Günü geldi çattı. Öğretmenleri onurlandırmak adına kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine mesaj göndermek isteyen öğrenciler için en güzel mesajları derledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mesajları ve kısa özlü sözler...
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Yurt genelinde okullarda ve eğitim kurumlarında etkinliklerle kutlanacak olan Öğretmenler Günü öncesinde öğrenciler için en güzel Öğretmenler Günü mesajlarını derledik. Öğretmeninize alacağınız hediyelerin arasına güzel bir not bırakmak ister misiniz? O zaman sizler için hazırladığımız Öğretmenler Günü mesajları haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte öğretmenlere hitaben söylenebilecek en güzel Öğretmenler Günü mesajları ve kısa özlü sözler...
Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.
Herhangi bir sebep olmadan bana rehberlik eden ve ilham kaynağı olan sevgili öğretmenim, size olan borcumu asla ödeyemem. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!