Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olmuştu! Şok görüntüler: İsmail Andaç'ın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün aracına çarpan sürücü İsmail Andaç'ın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı. İfadesinde "Aracımın nasıl 229 kilometreye çıktığını bilmiyorum" diyen Andaç tutuklanırken, hayatını kaybeden Külcü'nün eşi Kadriye Başak Külcü, "Yoğun bakımın önüne giderim sanmıştım, Adli Tıp'ın önüne gittim. Bu bir trafik kazası değil, cinayet" dedii
takvim.com.tr
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün aracına çarpan sürücü İsmail Andaç'ın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı.
Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni
Mevlüt Külcü yönetimindeki 42 BT 341 plakalı otomobile, Antalya Çevreyolu Caddesi'nde kırmızı ışıkta beklerken, İsmail Andaç yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
İkiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç ise yaralandı. 2 çocuk babası
Mevlüt Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi.
ARACIN HIZI 229 KİLOMETRE!
İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızı, fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kavşaktaki kamera kayıtlarındaki görüntüler aracılığıyla tespit edildi. Ekipler, Andaç'ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Mevlüt Külcü'nün aracına çarptığı ana kadarki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3,5 saniyede katettiğini saptadı. Bu veriler üzerinden Andaç'ın kullandığı aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı.
"229 KİLOMETRE HIZA NASIL ÇIKTIĞIMI BİLMİYORUM"
Tedavisinin ardından tutuklanan
İsmail Andaç, ifadesinde, aracını yeni aldığını belirterek, "Hep hız sınırlarına riayet ettim. Bu şekilde aracımla seyir halindeydim. Sonrasını hatırlamıyorum. Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Aracımı yeni almıştım. Aracımda vites geçişi gibi bir sorun vardı ve tamirciye götürüp yaptırmıştım. Ancak kaza olayında aracımın mekanik durumuyla ilgili bir sıkıntı yoktu. Bilmediğim bir sebepten kendimi kaybetmem nedeniyle kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Keşke ben vefat etseydim. Ayağımı frene bile atmamışım, 'Hiç fren izi bile yok' dediler. Ben kendimi kaybetmişim. Vefat edenin iki evladı varmış, benim de iki evladım var. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir" dedi.