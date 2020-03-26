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Öğrendiklerimiz doğru değil miymiş? Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed...

Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed... Okuduklarınızı öğrendiklerinizi unutun! Osmanlı Tarihi oldukça zengindir. Yüzlerce yıllık bir imparatorluk mirası olmaktadır. Bu bağlamda Osmanlı Tarihi'nin iki önemli padişahı; Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman. Dönemin şartlarına uygun olarak günümüze sadece çizilen portreleri kaldı. Bu portrelerden ise hepimizin akıllarında bir profil oluştu. Ama şimdi tüm bildiklerinizi unutun. Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek görünümleri zihinlerimizden biraz farklı. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar sayfamızda sizlerle

26.03.2020 17:05 - Son Güncelleme: 26.03.2020 17:05
Öğrendiklerimiz doğru değil miymiş? Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed...

Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed... Bildiklerinizi unutun... Yıllar boyunca dünyanın çoğu yerine hükmeden Osmanlı'nın önemli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in ortaya çıkan bu portreleri şaşırttı. Tarih kitaplarından bildiğiniz o portreleri unutun. Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek görünümleri zihinlerimizden biraz farklı. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar... Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

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Öğrendiklerimiz doğru değil miymiş? Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed...

Yavuz Sultan Selim

Öğrendiklerimiz doğru değil miymiş? Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed...

Osman Gazi

Öğrendiklerimiz doğru değil miymiş? Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed...

Kanuni Sultan Süleyman

Öğrendiklerimiz doğru değil miymiş? Meğerse Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed...

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Halife II. Abdülmecid kızının düğününde.

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