Fethiye'den gelen görüntüler heskesi şoke etmişti! O kanal pislikten arındırıldı

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Kanala yakın oturan mahalleli, çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi istemiş, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" demişti.