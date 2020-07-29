Fethiye'den gelen görüntüler heskesi şoke etmişti! O kanal pislikten arındırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyordu. SABAH'ın gündeme getirdiği konunun ardından yetkililer harekete geçti. Kanal temizlenerek kötü koku giderildi. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...
29.07.2020 11:30
- Son Güncelleme: 29.07.2020 11:44
VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Kanala yakın oturan mahalleli, çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi istemiş, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" demişti.
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