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Fethiye'den gelen görüntüler heskesi şoke etmişti! O kanal pislikten arındırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyordu. SABAH'ın gündeme getirdiği konunun ardından yetkililer harekete geçti. Kanal temizlenerek kötü koku giderildi. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

29.07.2020 11:30 - Son Güncelleme: 29.07.2020 11:44
O kanal pislikten temizlendi

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Fethiye'de bulunan bir kanal, pisliğiyle pes dedirtti. Dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyordu.

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O kanal pislikten temizlendi

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Kanala yakın oturan mahalleli, çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi istemiş, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" demişti.

O kanal pislikten temizlendi

SABAH'ın gündeme getirdiği konunun ardından yetkililer harekete geçti. Kanal temizlenerek eski görünümüne kazandırıldı. Ayrıca koku da böylece giderilmiş oldu.

O kanal pislikten temizlendi

İŞTE KANALIN YENİ HALİ

O kanal pislikten temizlendi
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