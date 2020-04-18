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O detayı çok az kişi görebiliyor! Dikkat testindeki farklı detayları kaç saniyede bulabileceksiniz?

İnternette ve sosyal medyada insanların dikkatini çeken pek çok test yer alıyor. Bu dikkat testi de bir döneme damgasını vuran testlerden birisi. Detayları fark etmekte iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Popüler olan zeka testleri kısa sürede sosyal medya birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça hızla yayılan bu dikkat testindeki farkı bulabilecek misiniz? İşte çok konuşulan o dikkat testi...

18.04.2020 18:19 - Son Güncelleme: 18.04.2020 18:21
O detayı çok az kişi görebiliyor! Dikkat testindeki farklı detayları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Resimde inek nerede?

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O detayı çok az kişi görebiliyor! Dikkat testindeki farklı detayları kaç saniyede bulabileceksiniz?
O detayı çok az kişi görebiliyor! Dikkat testindeki farklı detayları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Resimdeki kartpostalı görebildiniz mi?

O detayı çok az kişi görebiliyor! Dikkat testindeki farklı detayları kaç saniyede bulabileceksiniz?
O detayı çok az kişi görebiliyor! Dikkat testindeki farklı detayları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Peki görseldeki kare şeklini bulabilir misiniz?

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