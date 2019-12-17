GaleriYaşam

O araştırma sonucu Türkiye'deki şehirlerin notları açıklandı! Bakın memleketiniz kaçıncı sıradaymış...

Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırması sonucu oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor: Beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, marka becerisi ve yenilikçilik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli, erişilebilirlik... Peki araştırma sonucu Türkiye'deki hangi şehir kaçıncı sırada? İşte merak edilen detaylar...

17.12.2019 22:59 - Son Güncelleme:
O araştırma sonucu Türkiye'deki şehirlerin notları açıklandı! Bakın memleketiniz kaçıncı sıradaymış...

Beşeri Sermaye ve Yaşanabilirlik, Marka Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişilebilirlik. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçları...

O araştırma sonucu Türkiye'deki şehirlerin notları açıklandı! Bakın memleketiniz kaçıncı sıradaymış...

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

Genel endeks puanı 30'un altında kalan tek kent. Geçen sene 76'ncı sıradaydı ancak tüm göstergelerde gerileme var.

O araştırma sonucu Türkiye'deki şehirlerin notları açıklandı! Bakın memleketiniz kaçıncı sıradaymış...

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

O araştırma sonucu Türkiye'deki şehirlerin notları açıklandı! Bakın memleketiniz kaçıncı sıradaymış...

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

O araştırma sonucu Türkiye'deki şehirlerin notları açıklandı! Bakın memleketiniz kaçıncı sıradaymış...

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Pes dedirten olay! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü
Pes dedirten olay! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü