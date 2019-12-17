O araştırma sonucu Türkiye'deki şehirlerin notları açıklandı! Bakın memleketiniz kaçıncı sıradaymış...

Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırması sonucu oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor: Beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, marka becerisi ve yenilikçilik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli, erişilebilirlik... Peki araştırma sonucu Türkiye'deki hangi şehir kaçıncı sırada? İşte merak edilen detaylar...

17.12.2019 22:59 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





