Nostradamus'un kehanetlerinde koronavirüsü de bildi mi? O korkunç kehanet yeniden gündemde taş üstünde taş kalmayacak
1503 yılında Fransa'da doğan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, 1566 yılında 62 yaşında hayatını kaybetti. Ardındaysa dünyayı 16. yüzyıldan günümüze kadar meşgul eden kehanetler bıraktı. Son dönemde çeşitli internet toplulukları ve sosyal medyada, ünlü kahin Nostradamus'un koronavirüs pandemisini yüzyıllar önce bildiğine dair bir tartışma yaşanıyor. Bazı komplo teorisyenleri Nostradamus'un kehanetler kitabın Kovid-19'un yer aldığını iddia ediyor. endi ölümünü bile gördüğü söylenen Nostradamus, Covid-19 salgınını yüzyıllar önce bildi mi? 2021 kehanetleri neler?
05.07.2021 15:27
- Son Güncelleme: 05.07.2021 15:27
Nostradamus tahminlerini belirsiz terimlerle kaleme almış olsa da, komplo uzmanları bunların geleceğe dair öngörü içerdiğini ve bazılarının gerçekleştiğine inanıyor.
Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.
Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.
Teorisyenler 2019'un sonundan beridir tüm dünyayı etkisi altına corona virüs pandemisinin de Nostradamus tarafından tahmin edildiğini düşünüyor.
Buna kanıt olarak da Nostradamus'un doğru bildiği bazı kehanetleri örnek veriyorlar.