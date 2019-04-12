Nostradamus'un 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye ve Yunanistan...
Gece uykuya giderken 'Sabaha ölmüş olacağım' dedi ve gerçekten öldü. Kendi ölümünü bilen kahin Nostradamus'un kehanetleri yeniden okunuyor. Ve Türkiye ile ilgili kehanetleri pek iç açıcı değil. En çok dikkat çeken ise Türkiye ve Yunanistan ile ilgili olanları. Peki Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Nostradamus'un korkunç kehanetlerinin tamamı.
Kendisine 'İyi geceler' diyen papaza 'Bu son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım.' dedi ve sabaha sağ çıkmadı. Dünyanın en ilginç kahini olan Nostradamus'un kehanetleri yeniden okunuyor. Nostradamus'un özellikle Türkiye ile ilgili kehanetleri oldukça dikkat çekici. Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan donduran cinsten. Eğer gerçekleşirse Türkiye'de taş üstünde taş kalmayacak.
GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK
Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.
Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehaneti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.
KEHANETLER DEPREMLE SINIRLI DEĞİL
Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin olan Nostradamus'un Türkiye kehanetleri depremle de sınırlı değil. Deprem ve savaş Fransız şifre çözücü Jean-Charles De Fontbrune'ye göre, Türkiye ilk olarak ikinci cildin 52'nci dörtlüğünde geçiyor: