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Norveçli mühendis kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Norveçli Audun Amundsen 24 yaşındayken hayatında köklü bir değişiklik yaptı ve sıra dışı bir karar vererek Endonezya'nın batısındaki Mentawai kabilesiyle birlikte yaşamaya başladı. Bakın sonrasında neler oluyor...

20.04.2020 11:59 - Son Güncelleme: 20.04.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





