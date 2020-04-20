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Norveçli mühendis kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Norveçli Audun Amundsen 24 yaşındayken hayatında köklü bir değişiklik yaptı ve sıra dışı bir karar vererek Endonezya'nın batısındaki Mentawai kabilesiyle birlikte yaşamaya başladı. Bakın sonrasında neler oluyor...

20.04.2020 11:59 - Son Güncelleme: 20.04.2020 11:59
Norveçli mühendis kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Audun Amundsen, okların veya kanoların yapılması ve maymun, yarasa veya karides avlanmak dışında günlük işlerin çok az olduğu Mentawai kabilesi ile ormandaki yaşamını anlatırken "Doğanın ritmine nasıl ayak uyduracağımı ve ritmi takip etmeyi öğrendim" diyor.

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Norveçli mühendis kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Norveçli mühendis ve film yapımcısı 2004 yılında henüz 24 yaşındayken, batı Endonezya ormanlarının derinliklerindeki kabile ile bir ay yaşadı. 2009'da ise, bu kez üç yıllık bir deneyim için, onların yanına gitti. Amundsen, bu süre içinde yazılı olmayan dillerini de öğrendi.

Norveçli mühendis kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Bu süre içinde en çok özlediği şeyin 'modern toplumun rahatlığı' ve 'sadece hayatta kalmak için değil, zevk için yemek' olduğunu söyledi. İlişki kurabileceği insanlarla sohbet etmek, zaman zaman istediği başka bir şeydi.

Norveçli mühendis kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Endonezya'daki yarı göçebe avcı-toplayıcılar arasında yaşamak için Norveç'teki rahat yaşantısını geride bırakan petrol mühendisi, Mentawai halkı arasındaki zamanının "kayıp bir dünyada" olduğu gibi olduğunu söylüyor.

Norveçli mühendis kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...

Audun Amundsen Endonezya'nın batısındaki Mentawai kabilesi ile 24 yaşında yaşamaya başladı. Dolgun maaşlı işini bıraktı ve dünyayı dolaştı, Hindistan'dan Nepal'e, sonra Endonezya'ya gitti.

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