Nihat Hatipoğlu'ndan 'Berat Kandili' yazısı: "Kurtuluş Gecesi geldi!" | Berat gecesi edilecek dua ve ibadetler neler?

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili bugün idrak edilecek. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Peki Berat Kandili'nin önemi ne? Berat gecesi okunacak dualar nelerdir? Berat Kandili nasıl ibadet edilir? İşte Berat Kandili hakkında merak edilenler, Nihat Hatipoğlu'nun köşe yazısı ve ibadet ve dualar.

27.03.2021 10:27 - Son Güncelleme: 27.03.2021 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





