Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı bakın nasıl değişti! İşte son hali

'Neşeli Günler' filminin küçük Tuncay'ının yıllar sonraki görüntüsü ortaya çıktı. Arzu Film'in birbirinden önemli ustalar ile çektiği filmde, sadece birkaç filmde rol almış isimler de var elbette. İşte onlardan yalnızca birisi. Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? Uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız...

26.08.2019 16:57 - Son Güncelleme: 02.02.2020 18:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





