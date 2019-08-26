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Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı bakın nasıl değişti! İşte son hali

'Neşeli Günler' filminin küçük Tuncay'ının yıllar sonraki görüntüsü ortaya çıktı. Arzu Film'in birbirinden önemli ustalar ile çektiği filmde, sadece birkaç filmde rol almış isimler de var elbette. İşte onlardan yalnızca birisi. Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? Uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız...

26.08.2019 16:57 - Son Güncelleme: 02.02.2020 18:51
Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı bakın nasıl değişti! İşte son hali

1978 yılında yayınlanan ve adeta bir yıldızlar geçidi olan Neşeli Günler filmindeki Küçük Tuncay'ı hatırlamayanımız yoktur. Mahsun bakışları ve uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.

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Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı bakın nasıl değişti! İşte son hali

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı bakın nasıl değişti! İşte son hali

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı bakın nasıl değişti! İşte son hali

Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı bakın nasıl değişti! İşte son hali

Filmde Tuncay karakterini canlandıran Aslan'ın sinemayla bağı hiç kopmadı.

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