Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için tüm imkanlarını seferber etti. Çadır ve konteyner kentler kurularak milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi. 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı. O dönemde Kızılay'ın içinde bulunduğu içler acısı durumu, bölgede çekilen fotoğraflar ve gazete manşetleri ortaya koyuyordu. İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için tüm imkanlarını seferber etti. Çadır ve konteyner kentler kurularak milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi. 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde adeta kurumla bütünleşen direkli koni çadırlarıyla deprem bölgesinde hizmet vermeye çalışan Kızılay, o günlerde yetersiz kalmasıyla zaman zaman tepkilerin odağı oldu.
Sakarya'da, depremin ardından kurulan Emirdağ Çadır Kenti'ndeki direkli koni çadırlar ilk etapta insanların başını sokacak bir barınak olsa da çok kısa zaman içinde barınma ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğu, depremzedelerin isyan etmesiyle ortaya çıktı.