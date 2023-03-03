Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için tüm imkanlarını seferber etti. Çadır ve konteyner kentler kurularak milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi. 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı.