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Haberler Yaşam Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...

Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için tüm imkanlarını seferber etti. Çadır ve konteyner kentler kurularak milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi. 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı. O dönemde Kızılay'ın içinde bulunduğu içler acısı durumu, bölgede çekilen fotoğraflar ve gazete manşetleri ortaya koyuyordu. İşte detaylar...

03.03.2023 07:36 - Son Güncelleme: 03.03.2023 07:36
Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için tüm imkanlarını seferber etti. Çadır ve konteyner kentler kurularak milyonlarca vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi. 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde adeta kurumla bütünleşen direkli koni çadırlarıyla deprem bölgesinde hizmet vermeye çalışan Kızılay, o günlerde yetersiz kalmasıyla zaman zaman tepkilerin odağı oldu.

Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...

Sakarya'da, depremin ardından kurulan Emirdağ Çadır Kenti'ndeki direkli koni çadırlar ilk etapta insanların başını sokacak bir barınak olsa da çok kısa zaman içinde barınma ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğu, depremzedelerin isyan etmesiyle ortaya çıktı.

Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...

ÜSTÜ AKAN DEPOLAR

17 Ağustos depremiyle başlayan acı ve dramın her geçen gün çileye dönüştüğü Sakarya'da Kızılay'ın Donatım Fabrikası depolarında ortaya çıkan görüntü tepkilerin boyutunu daha da arttırdı.

Nereden nereye! 99 depreminden 1 ay sonra bile çadır yoktu...

Tüple çalışan katalitik sobalar, sandalyeler, demir ranzalar, yatakların birbirine girmiş hali haberciler tarafından görüntülenirken, yine üstü akan depoların içindeki çadırlarda içler acısıydı.

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