Nefis yemeklere veda etmeyin! 3 dakikada sarımsak kokusunu yok ediyor! Bu yöntemle nefesiniz tertemiz olacak...

Sarımsak lezzeti sayesinde yüzlerce yemeğe katkıda bulunuyor. Siz de yemeğinizin lezzetinden vazgeçmemek aynı zamanda da temiz bir nefese sahip olmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Sarımsak kokusunu hem ellerinizden hem de ağzınızdan silip atacak. İşte sarımsak kokusunu geçiren yöntemler...