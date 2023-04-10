RAMAZAN İMSAKİYE
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Nefis yemeklere veda etmeyin! 3 dakikada sarımsak kokusunu yok ediyor! Bu yöntemle nefesiniz tertemiz olacak...

Artık en sevdiğiniz sarımsaklı yemekleri tüketmeye korkmayacaksınız. Bu yöntemi yaptığınız anda nefesiniz temizlenecek. İşte sarımsak kokusunu gidermenin yolları..

takvim.com.tr
10.04.2023 09:03 - Son Güncelleme: 10.04.2023 09:03
Nefis yemeklere veda etmeyin! 3 dakikada sarımsak kokusunu yok ediyor! Bu yöntemle nefesiniz tertemiz olacak...

Sarımsak lezzeti sayesinde yüzlerce yemeğe katkıda bulunuyor. Siz de yemeğinizin lezzetinden vazgeçmemek aynı zamanda da temiz bir nefese sahip olmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Sarımsak kokusunu hem ellerinizden hem de ağzınızdan silip atacak. İşte sarımsak kokusunu geçiren yöntemler...

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Nefis yemeklere veda etmeyin! 3 dakikada sarımsak kokusunu yok ediyor! Bu yöntemle nefesiniz tertemiz olacak...

1 BİBERİYE VE KEKİK

Biberiye ve kekik gibi bitkilerde bulunan rosmarinik asit de sarımsak kokusunu maskeler.

Nefis yemeklere veda etmeyin! 3 dakikada sarımsak kokusunu yok ediyor! Bu yöntemle nefesiniz tertemiz olacak...
Nefis yemeklere veda etmeyin! 3 dakikada sarımsak kokusunu yok ediyor! Bu yöntemle nefesiniz tertemiz olacak...

2 ELMA

Nefis yemeklere veda etmeyin! 3 dakikada sarımsak kokusunu yok ediyor! Bu yöntemle nefesiniz tertemiz olacak...

3 MARUL

Çiğ marul çiğneyerek sarımsak kokusunu yok edebilirsiniz.

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