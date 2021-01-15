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Ne para ne giysi hiçbir yardımı kabul etmiyor! Beyoğlu'nun göbeğinde bu halde bulundu

Son dakika haberine göre Gezi Parkı'nda çıplak ayakla duran ve titreyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nijeryalı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye götürmek istedi. 25-30 yaşlarındaki genç çevredekilerin para ve ve giysi gibi hiçbir yardım teklifini kabul etmedi. Vatandaşlar bu kişiye ayakkabıyı girdirmeye çalıştı ama ayakkabıyı giymeyen Nijeryalı oturduğu yerden kalkarak parktan uzaklaştı.

15.01.2021 16:58 - Son Güncelleme: 15.01.2021 16:59
Ne para ne giysi hiçbir yardımı kabul etmiyor! Beyoğlu'nun göbeğinde bu halde bulundu

25-30 yaşlarındaki genç sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddetti. Parkta seyyar satıcılık yapan bir çaycı üşüdüğünü düşündüğü kişiye çay ikram etmek istedi.

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Ne para ne giysi hiçbir yardımı kabul etmiyor! Beyoğlu'nun göbeğinde bu halde bulundu

Tir tir titrediği halde sıcak çayı da reddeden Nijeryalı gence parkın güvenlik amiri ayakkabı getirdi.

Ne para ne giysi hiçbir yardımı kabul etmiyor! Beyoğlu'nun göbeğinde bu halde bulundu

Nijeryalı genç getirilen ayakkabıyı da reddederek giymek istemedi.

Ne para ne giysi hiçbir yardımı kabul etmiyor! Beyoğlu'nun göbeğinde bu halde bulundu

Bunun üzerine vatandaşlar bu kişiye ayakkabıyı girdirmeye çalıştı ayakkabıyı giymeyen Nijeryalı oturduğu yerden kalkarak parktan uzaklaştı.

Ne para ne giysi hiçbir yardımı kabul etmiyor! Beyoğlu'nun göbeğinde bu halde bulundu

NE PARA, NE GİYSİ HİÇBİR YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMİYOR
Nijeryalıya çay ikram etmek isteyen çaycı, Salih Salman "Daha önce bir vatandaş ona 500 lira verdi kabul etmedi, başka biri 100 lira verdi onu da kabul etmedi.

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