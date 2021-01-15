Ne para ne giysi hiçbir yardımı kabul etmiyor! Beyoğlu'nun göbeğinde bu halde bulundu

NE PARA, NE GİYSİ HİÇBİR YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMİYOR

Nijeryalıya çay ikram etmek isteyen çaycı, Salih Salman "Daha önce bir vatandaş ona 500 lira verdi kabul etmedi, başka biri 100 lira verdi onu da kabul etmedi.