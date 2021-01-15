Ne para ne giysi hiçbir yardımı kabul etmiyor! Beyoğlu'nun göbeğinde bu halde bulundu
Son dakika haberine göre Gezi Parkı'nda çıplak ayakla duran ve titreyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nijeryalı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye götürmek istedi. 25-30 yaşlarındaki genç çevredekilerin para ve ve giysi gibi hiçbir yardım teklifini kabul etmedi. Vatandaşlar bu kişiye ayakkabıyı girdirmeye çalıştı ama ayakkabıyı giymeyen Nijeryalı oturduğu yerden kalkarak parktan uzaklaştı.
15.01.2021 16:58
- Son Güncelleme: 15.01.2021 16:59
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