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NASA'nın paylaştığı görüntüler güzel ama haberler kötü! İnsanlık şansını kendi elleriyle böyle yiyip bitiriyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) paylaştığı bu görüntüler hiç iç açıcı değil... Görüntüler Güney Amerika ülkesi Peru'dan. NASA tarafından yayımlanan fotoğraflar, Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu. Daha iklim değişikliği, çarpık yapılanma, madencilik gibi dünyaya zarar veren yanlarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

12.02.2021 14:18 - Son Güncelleme: 12.02.2021 14:18
NASA'nın paylaştığı görüntüler güzel ama haberler kötü! İnsanlık şansını kendi elleriyle böyle yiyip bitiriyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yayımlanan fotoğraflar, Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.

NASA, fotoğraflarda "altın nehirleri" gibi görülen bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu söylüyor.

Normalde görülmeyen bu çukurların güneşin ışınlarının yansımasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.

NASA, fotoğrafların Aralık ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından çekildiğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
NASA'nın paylaştığı görüntüler güzel ama haberler kötü! İnsanlık şansını kendi elleriyle böyle yiyip bitiriyor

ORMANSIZLAŞMA VE HABİTAT KAYBI

Fotoğraflar, ülkenin güneydoğusundaki Madre de Dios'ta altın madenciliğin çevreye verdiği tahribatın boyutlarını yansıtıyor.

Peru, dünyanın en büyük altın ihracatçıları arasında yer alıyor. Madre de Dios'ta binlerce kişi geçimini, yasa dışı madencilikten sağlıyor.

Bu faaliyetlerin, bölgede biyoçeşitliliğe büyük zarar verdiği, aşırı ormansızlaşma nedeniyle pek çok canlı türünün habitatlarının yok olduğu belirtiliyor.

NASA'nın paylaştığı görüntüler güzel ama haberler kötü! İnsanlık şansını kendi elleriyle böyle yiyip bitiriyor

CIVA, NEHİRLERİ ZEHİRLİYOR

Uzmanlar, altının çıkarılması için kullanılan tonlarca cıvanın nehirleri ve atmosferi kirlettiğini söylüyor.

NASA, su havzaları gibi görünen çukurların etrafının çamurla çevrili olduğunu ve buradaki bitki örtüsünün yok edildiğini belirtiliyor.

Madenciler, eski nehirlerin güzergahını izleyerek tortularda altın arıyor.

NASA'nın paylaştığı görüntüler güzel ama haberler kötü! İnsanlık şansını kendi elleriyle böyle yiyip bitiriyor

Bölgenin bazı kesimlerinin maymun, jaguar ve kelebek türlerine ev sahipliği yaptığını belirten uzmanlar, ormansızlaşmanın ana nedeninin madencilik olduğunu söylüyor.

And Amazon Projesi İzleme Grubu'nun yayımladığı bir çalışmaya göre, Peru'da 2018'de altın madenciliğinden kaynaklanan ormansızlaşma sonucu Amazon'da 22 bin 930 dönümlük bir alan tahrip oldu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş bölgedeki yoksul toplulukları madenciliğe yönlendiriyor. 2012 verilerine göre bölgede küçük ölçekli madencilik yapan 30 bin kişi vardı.

Peru'nun Lampa bölgesinde yaklaşık on yıldır süren madencilik faaliyetleri 2019'da durdurulmuştu. 5 bin kadar madenci bölgeden çıkarılmıştı.

NASA'nın paylaştığı görüntüler güzel ama haberler kötü! İnsanlık şansını kendi elleriyle böyle yiyip bitiriyor

NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerinde Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erime sürecinin rekor düzeye ulaştığı görüldü.