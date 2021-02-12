NASA'nın paylaştığı görüntüler güzel ama haberler kötü! İnsanlık şansını kendi elleriyle böyle yiyip bitiriyor

Bölgenin bazı kesimlerinin maymun, jaguar ve kelebek türlerine ev sahipliği yaptığını belirten uzmanlar, ormansızlaşmanın ana nedeninin madencilik olduğunu söylüyor.

And Amazon Projesi İzleme Grubu'nun yayımladığı bir çalışmaya göre, Peru'da 2018'de altın madenciliğinden kaynaklanan ormansızlaşma sonucu Amazon'da 22 bin 930 dönümlük bir alan tahrip oldu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş bölgedeki yoksul toplulukları madenciliğe yönlendiriyor. 2012 verilerine göre bölgede küçük ölçekli madencilik yapan 30 bin kişi vardı.

Peru'nun Lampa bölgesinde yaklaşık on yıldır süren madencilik faaliyetleri 2019'da durdurulmuştu. 5 bin kadar madenci bölgeden çıkarılmıştı.