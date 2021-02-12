NASA'nın paylaştığı görüntüler güzel ama haberler kötü! İnsanlık şansını kendi elleriyle böyle yiyip bitiriyor
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) paylaştığı bu görüntüler hiç iç açıcı değil... Görüntüler Güney Amerika ülkesi Peru'dan. NASA tarafından yayımlanan fotoğraflar, Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu. Daha iklim değişikliği, çarpık yapılanma, madencilik gibi dünyaya zarar veren yanlarını gözler önüne sermeye devam ediyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yayımlanan fotoğraflar, Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.
NASA, fotoğraflarda "altın nehirleri" gibi görülen bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu söylüyor.
Normalde görülmeyen bu çukurların güneşin ışınlarının yansımasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.
NASA, fotoğrafların Aralık ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından çekildiğini açıkladı.
ORMANSIZLAŞMA VE HABİTAT KAYBI
Fotoğraflar, ülkenin güneydoğusundaki Madre de Dios'ta altın madenciliğin çevreye verdiği tahribatın boyutlarını yansıtıyor.
Peru, dünyanın en büyük altın ihracatçıları arasında yer alıyor. Madre de Dios'ta binlerce kişi geçimini, yasa dışı madencilikten sağlıyor.
Bu faaliyetlerin, bölgede biyoçeşitliliğe büyük zarar verdiği, aşırı ormansızlaşma nedeniyle pek çok canlı türünün habitatlarının yok olduğu belirtiliyor.
CIVA, NEHİRLERİ ZEHİRLİYOR
Uzmanlar, altının çıkarılması için kullanılan tonlarca cıvanın nehirleri ve atmosferi kirlettiğini söylüyor.
NASA, su havzaları gibi görünen çukurların etrafının çamurla çevrili olduğunu ve buradaki bitki örtüsünün yok edildiğini belirtiliyor.
Madenciler, eski nehirlerin güzergahını izleyerek tortularda altın arıyor.
Bölgenin bazı kesimlerinin maymun, jaguar ve kelebek türlerine ev sahipliği yaptığını belirten uzmanlar, ormansızlaşmanın ana nedeninin madencilik olduğunu söylüyor.
And Amazon Projesi İzleme Grubu'nun yayımladığı bir çalışmaya göre, Peru'da 2018'de altın madenciliğinden kaynaklanan ormansızlaşma sonucu Amazon'da 22 bin 930 dönümlük bir alan tahrip oldu.
Altın fiyatlarındaki yükseliş bölgedeki yoksul toplulukları madenciliğe yönlendiriyor. 2012 verilerine göre bölgede küçük ölçekli madencilik yapan 30 bin kişi vardı.
Peru'nun Lampa bölgesinde yaklaşık on yıldır süren madencilik faaliyetleri 2019'da durdurulmuştu. 5 bin kadar madenci bölgeden çıkarılmıştı.