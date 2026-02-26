NASA’dan yeni rapor: Mars’taki organik keşif yaşam ihtimalini güçlendiriyor

KAOLİNİT BULGUSU: UZUN SÜRELİ SU ETKİLEŞİMİ

Perseverance'ın bir diğer önemli bulgusu ise kaolinit minerali oldu. Kaolinit genellikle feldispatça zengin magmatik kayaların, ılımlı sıcaklık ve pH koşullarında uzun süre sıvı suyla etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Jezero'daki değişime uğramış kayaçlarda kaolinit tespit edilmesi, bölgede sürekli ve kalıcı su-kaya etkileşimi yaşandığını gösteriyor.

Üstelik kaolinitin, silika içeren değişim bölgeleriyle mekansal olarak ilişkili olması; hidrotermal dolaşımdan daha uzun süreli su etkilerine uzanan bir çevresel sürekliliğe işaret ediyor. Bu çeşitlilik, Dünya'daki yaşanabilir jeokimyasal ortamlarla benzerlik taşıyor.