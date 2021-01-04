Haberler Galeri Yaşam NASA panik butonuna bastı teyakkuza geçti! 2021'in ilk felaketi hızla dünyaya yaklaşıyor! Nostradamus'ın kehaneti...

NASA panik butonuna bastı teyakkuza geçti! 2021'in ilk felaketi hızla dünyaya yaklaşıyor! Nostradamus'ın kehaneti...

Kovid-19 salgını, deprem ve savaşla dolu 2020 yılının sonuna yaklaşırken, ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri yorumlanmıştı bildiğiniz gibi. Fransız astrolog Nostradamus'un kehanetleri arasında 2021 yılı için 'Gökyüzünde ateş ve uzun bir kıvılcım izi görülür.' ifadeleri yer alıyordu. İşte bu ifadeler sonrası NASA, Eyfel Kulesi büyüklüğündeki bir asteroidin dünyaya 'yakın' mesafeden geçecek olmasından dolayı alarma geçti.

04.01.2021 17:57 - Son Güncelleme: 04.01.2021 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





