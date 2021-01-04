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NASA panik butonuna bastı teyakkuza geçti! 2021'in ilk felaketi hızla dünyaya yaklaşıyor! Nostradamus'ın kehaneti...
NASA panik butonuna bastı teyakkuza geçti! 2021'in ilk felaketi hızla dünyaya yaklaşıyor! Nostradamus'ın kehaneti...
Kovid-19 salgını, deprem ve savaşla dolu 2020 yılının sonuna yaklaşırken, ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri yorumlanmıştı bildiğiniz gibi. Fransız astrolog Nostradamus'un kehanetleri arasında 2021 yılı için 'Gökyüzünde ateş ve uzun bir kıvılcım izi görülür.' ifadeleri yer alıyordu. İşte bu ifadeler sonrası NASA, Eyfel Kulesi büyüklüğündeki bir asteroidin dünyaya 'yakın' mesafeden geçecek olmasından dolayı alarma geçti.
04.01.2021 17:57
- Son Güncelleme: 04.01.2021 17:57
Geçtiğimiz günlerde 220 metrelik bir asteroidin dünyaya yakın bir yörüngeden geçmesinden sonra çok daha büyük olduğu belirtilen bir uzay nesnesinin dünyaya yaklaştığı belirtildi.
2021'in ilk felaketi olduğuna inanılan olayın dünyaya bir asteroidin çarpacağını öngörmüş kötü şöhretli kâhin Nostradamus'un öngörüsüyle örtüşmesi rahatsızlık yarattı.
270 metre çapında olan ve 'oldukça büyük ve tehlikeli olduğu değerlendirilen bir asteroid bilim insanlarını harekete geçirdi.
Pazartesi günü, 32 metrelik asteroit 2021 AB ve 11 metrelik 2012 BT1, sırasıyla 842.000km ve 5,2 milyon kilometre mesafeden geçecek. Çarşamba günü ise 2021 AC adlı 62 metrelik asteroid 3,5 milyon kilometre kadar yakınlaşacak.
ASTEROİDİN ADI '2016 C0247'
Ardından bilim insanlarını harekete geçiren 270 metre çapında olduğu düşünülen 2016 C0247 adlı asteroid dünyaya 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.