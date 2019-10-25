NASA o görüntüleri yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var? Hayrete düşüren kare

NASA daha önce görülmemiş Mars'a ait fotoğrafları yayınladı. Fotoğrafta yer alan nesneler ise hayrete düşürdü. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Uzay araştırmaları her geçen gün derinleşirken, NASA ilk kez yayınladığı görüntülerle herkesi şoke etti. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu. Bir kare ise aralarında en dikkat çekeni oldu. O fotoğraf Mars'ta saklanan kadın mı var? sorusunu akıllara getirdi. İşte o görüntüler...

25.10.2019 20:51 - Son Güncelleme: 25.10.2019 20:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





