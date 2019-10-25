GaleriYaşam

NASA o görüntüleri yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var? Hayrete düşüren kare

NASA daha önce görülmemiş Mars'a ait fotoğrafları yayınladı. Fotoğrafta yer alan nesneler ise hayrete düşürdü. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Uzay araştırmaları her geçen gün derinleşirken, NASA ilk kez yayınladığı görüntülerle herkesi şoke etti. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu. Bir kare ise aralarında en dikkat çekeni oldu. O fotoğraf Mars'ta saklanan kadın mı var? sorusunu akıllara getirdi. İşte o görüntüler...

25.10.2019 20:51 - Son Güncelleme: 25.10.2019 20:51
NASA o görüntüleri yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var? Hayrete düşüren kare

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

NASA o görüntüleri yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var? Hayrete düşüren kare

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

NASA o görüntüleri yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var? Hayrete düşüren kare

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

NASA o görüntüleri yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var? Hayrete düşüren kare

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

NASA o görüntüleri yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var? Hayrete düşüren kare

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İnanılmaz Kurtuluş'un yıldızı Bear Grylls'ın foyası ortaya çıktı! Meğer hepsi kurguymuş
İnanılmaz Kurtuluş'un yıldızı Bear Grylls'ın foyası ortaya çıktı! Meğer hepsi kurguymuş