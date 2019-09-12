GaleriYaşam

NASA Mars'tan dehşete düşüren görüntüyü ilk kez yayınladı! O kareler kan dondurdu

NASA Mars'tan dehşete düşüren görüntüyü ilk kez yayınladı! NASA'nın Mars'tan yayınladığı yeni görüntüler dünya basınını ayağa kaldırdı. Uzay araştırmaları her geçen gün derinleşirken, NASA ilk kez yayınladığı görüntülerle herkesi şoke etti. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu. NASA aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansı ESA uzmanlarıyla dünyaya çarpma tehlikesi bulunan asteroitlerin vurulmasına yönelik bir proje kapsamında gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek.

12.09.2019 18:57 - Son Güncelleme: 12.09.2019 19:01
NASA Mars'tan dehşete düşüren görüntüyü ilk kez yayınladı! O kareler kan dondurdu

NASA son araştırmaları hakkında dünya basınını bilgilendirdi. Mars'ta yapılan araştırmada görüntülenen ilginç görüntüler dünyanın büyük bir kesiminin dikkatini çekti. İşte NASA'nın ilk kez yayınladığı dehşete düşüren kareler.

NASA Mars'tan dehşete düşüren görüntüyü ilk kez yayınladı! O kareler kan dondurdu

İşte ilk kez yayınlanan o kareler...

NASA Mars'tan dehşete düşüren görüntüyü ilk kez yayınladı! O kareler kan dondurdu
NASA Mars'tan dehşete düşüren görüntüyü ilk kez yayınladı! O kareler kan dondurdu
NASA Mars'tan dehşete düşüren görüntüyü ilk kez yayınladı! O kareler kan dondurdu
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Buraya taşınan servete konuyor! Tam 25 bin euro...
Buraya taşınan servete konuyor! Tam 25 bin euro...