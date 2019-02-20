NASA harekete geçti! Yeni ekip kuruldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), binlerce komplo teorisi ve ihbar sonrası resmi olarak harekete geçti. NASA, uzak gezegenlerde yaşama dair izler aramak için yeni bir ekip kurdu ve 'Uzaylılar gerçekten var mı?' sorusunun yanıtını arayacak. Öte yandan NASA'nın gerçekleri sakladığını iddia edenler, bunun tamamen gösteriş amaçlı olduğunu düşünüyor.

20.02.2019 16:30 - Son Güncelleme: 20.02.2019 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





