NASA harekete geçti! Yeni ekip kuruldu
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), binlerce komplo teorisi ve ihbar sonrası resmi olarak harekete geçti. NASA, uzak gezegenlerde yaşama dair izler aramak için yeni bir ekip kurdu ve 'Uzaylılar gerçekten var mı?' sorusunun yanıtını arayacak. Öte yandan NASA'nın gerçekleri sakladığını iddia edenler, bunun tamamen gösteriş amaçlı olduğunu düşünüyor.
20.02.2019 16:30
- Son Güncelleme: 20.02.2019 16:30
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaylıları aramak için harekete geçti. Özellikle 18. yüzyıl ve sonrasında başlayan UFO ihbarları ile günümüze kadar Dünya dışı yaşamın mevcut olabileceğine dair çok sayıda araştırma yapıldı.
Çok sayıda kişi Mısır Piramitleri ve Maya Piramitleri gibi dev yapıların uzaylıların yardımı ile inşa edilebileceği teorilerini ortaya attı.
20. yüzyılda Kızıl Gezegen Mars'ta insan benzeri yaşam formları olabileceği düşüncesiyle gezegende sayısız araştırma yürütüldü.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 'Uzaylılar var mı?' sorusuna yanıt aramak için resmen harekete geçti.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzak gezegenlerde yaşama dair izler aramak için yeni bir ekip kurdu.