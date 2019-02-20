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NASA harekete geçti! Yeni ekip kuruldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), binlerce komplo teorisi ve ihbar sonrası resmi olarak harekete geçti. NASA, uzak gezegenlerde yaşama dair izler aramak için yeni bir ekip kurdu ve 'Uzaylılar gerçekten var mı?' sorusunun yanıtını arayacak. Öte yandan NASA'nın gerçekleri sakladığını iddia edenler, bunun tamamen gösteriş amaçlı olduğunu düşünüyor.

20.02.2019 16:30 - Son Güncelleme: 20.02.2019 16:30
NASA harekete geçti! Yeni ekip kuruldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzaylıları aramak için harekete geçti. Özellikle 18. yüzyıl ve sonrasında başlayan UFO ihbarları ile günümüze kadar Dünya dışı yaşamın mevcut olabileceğine dair çok sayıda araştırma yapıldı.

NASA harekete geçti! Yeni ekip kuruldu

Çok sayıda kişi Mısır Piramitleri ve Maya Piramitleri gibi dev yapıların uzaylıların yardımı ile inşa edilebileceği teorilerini ortaya attı.

NASA harekete geçti! Yeni ekip kuruldu

20. yüzyılda Kızıl Gezegen Mars'ta insan benzeri yaşam formları olabileceği düşüncesiyle gezegende sayısız araştırma yürütüldü.

NASA harekete geçti! Yeni ekip kuruldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 'Uzaylılar var mı?' sorusuna yanıt aramak için resmen harekete geçti.

NASA harekete geçti! Yeni ekip kuruldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzak gezegenlerde yaşama dair izler aramak için yeni bir ekip kurdu.

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