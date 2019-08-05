'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası dünyayı salladı! İşte burçların yeni tarihleri...
Astrolojiye, burçlara, burcunuzun özelliklerini taşıdığınıza inanır mısınız? Kimileri burçlara inanmazken, kimileri de günlük burç yorumlarını okumadan güne başlayamıyor. Peki ya size burcunuzun değiştiğini söylesek? Sosyal medyada yayılan 'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Burçların tarihlerinin değiştiği ve 13.burcun ortaya çıktığı iddiaları sonrası herkes burçların yeni tarihlerini haliyle yeni burcunun ne olduğunu merak eder oldu. İşte iddialar sonrası NASA'ya göre burçların yeni tarihleri.
05.08.2019 10:21
- Son Güncelleme: 05.08.2019 10:29
NASA'nın burçların tarihlerinin değiştiğini ve 13.yeni bir burcun ortaya çıktığını açıkladığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu desek yeridir. Bu iddia sonrası herkes NASA'ya göre yeni burç tarihlerini ve haliyle yeni burcunu merak eder oldu. Peki burçların yeni tarihleri nasıl 2019, burçların tarihi neden değişti?
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