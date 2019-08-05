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'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası dünyayı salladı! İşte burçların yeni tarihleri...

Astrolojiye, burçlara, burcunuzun özelliklerini taşıdığınıza inanır mısınız? Kimileri burçlara inanmazken, kimileri de günlük burç yorumlarını okumadan güne başlayamıyor. Peki ya size burcunuzun değiştiğini söylesek? Sosyal medyada yayılan 'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Burçların tarihlerinin değiştiği ve 13.burcun ortaya çıktığı iddiaları sonrası herkes burçların yeni tarihlerini haliyle yeni burcunun ne olduğunu merak eder oldu. İşte iddialar sonrası NASA'ya göre burçların yeni tarihleri.

05.08.2019 10:21 - Son Güncelleme: 05.08.2019 10:29
'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası dünyayı salladı! İşte burçların yeni tarihleri...

NASA'nın burçların tarihlerinin değiştiğini ve 13.yeni bir burcun ortaya çıktığını açıkladığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu desek yeridir. Bu iddia sonrası herkes NASA'ya göre yeni burç tarihlerini ve haliyle yeni burcunu merak eder oldu. Peki burçların yeni tarihleri nasıl 2019, burçların tarihi neden değişti?

'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası dünyayı salladı! İşte burçların yeni tarihleri...

BURÇLARIN TARİHLERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladıği iddiası sanal alemin gündemine bomba gibi düştü.

'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası dünyayı salladı! İşte burçların yeni tarihleri...

Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği belirtildi.

'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası dünyayı salladı! İşte burçların yeni tarihleri...

YILAN BURCU GERÇEK Mİ?

Bu iddialar sonrası 12 değil 13 burcun var olduğu kanısı da giderek güçlendi. Babillerin eski anlatılarında 13 burç olan Ophiuchus yani Yılan Burcu olduğu biliniyor.

'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası dünyayı salladı! İşte burçların yeni tarihleri...

Ancak Babillerin bilinmeyen bir nedenle Güneş'in 30 Kasım- 17 Aralık tarihinde üzerinde olduğu Yılan Burcu'nu bir kenara koymuş.

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