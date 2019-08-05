'NASA burçların değiştiğini açıkladı' iddiası dünyayı salladı! İşte burçların yeni tarihleri...

NASA'nın burçların tarihlerinin değiştiğini ve 13.yeni bir burcun ortaya çıktığını açıkladığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu desek yeridir. Bu iddia sonrası herkes NASA'ya göre yeni burç tarihlerini ve haliyle yeni burcunu merak eder oldu. Peki burçların yeni tarihleri nasıl 2019, burçların tarihi neden değişti?