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NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta canlı hayatı mı var?

NASA kan donduran görüntüleri ilk kez yayınladı... NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA tarafından Güneş'e ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğrafla Güneş'in en lekesiz fotoğrafı ortaya çıktı. Uzay çalışmalarıyla adından söz ettiren NASA, Güneş'ten yeni fotoğraf yayınladı. Güneş ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan lekesiz fotoğraf herkesi şoke etti. İlgi odağındaki Mars'tan şoke eden fotoğraflar geldi. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü hayrete düşürdü. Görüntüler Mars'ta canlı hayatı olabileceğini dair kafalarda soru işaretlerine neden oldu. İşte kanınızı donduracak o görüntüler...

25.09.2019 22:20 - Son Güncelleme:
NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta canlı hayatı mı var?

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta canlı hayatı mı var?

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta canlı hayatı mı var?

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta canlı hayatı mı var?

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta canlı hayatı mı var?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.

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