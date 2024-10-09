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Narsist biriyle beraber olduğunuzu nasıl anlarsınız? En dikkat çeken belirtisi...

Narsist kişilik bozukluğu ilişkilerde derin sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar narsistlerin sıkça kullandığı manipülatif taktikleri ve bu tür bir ilişkiyi tanımanın yollarını paylaşıyor. İşte narsist kişilerden kendinizi korumak için dikkat etmeniz gereken işaretler...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:12 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 15:12
Narsist biriyle beraber olduğunuzu nasıl anlarsınız? En dikkat çeken belirtisi...

Narsistik kişilik bozukluğu birçok insanın yaşamında önemli sorunlara yol açabiliyor. Psikoterapist Anna Drescher ve uzmanlar narsistlerin sıkça kullandığı taktikleri açıklıyor. İşte bir narsistle birlikte olduğunuzu anlamanın yolları...

Narsist biriyle beraber olduğunuzu nasıl anlarsınız? En dikkat çeken belirtisi...

Manipülatif davranışlar

Narsistler partnerlerini değersiz hissettirmek için sürekli suçlamalarda bulunabilirler. "Sen delisin" gibi ifadelerle genellikle tartışma üzerinde güç kurmaya çalışırlar.

Narsist biriyle beraber olduğunuzu nasıl anlarsınız? En dikkat çeken belirtisi...

Başkalarını kullanma eğilimi

Narsist bireyler başkalarının duygularını ve isteklerini göz ardı eder ve çoğunlukla kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler.

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