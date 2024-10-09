Narsist biriyle beraber olduğunuzu nasıl anlarsınız? En dikkat çeken belirtisi...

Narsistik kişilik bozukluğu birçok insanın yaşamında önemli sorunlara yol açabiliyor. Psikoterapist Anna Drescher ve uzmanlar narsistlerin sıkça kullandığı taktikleri açıklıyor. İşte bir narsistle birlikte olduğunuzu anlamanın yolları...

Manipülatif davranışlar Narsistler partnerlerini değersiz hissettirmek için sürekli suçlamalarda bulunabilirler. "Sen delisin" gibi ifadelerle genellikle tartışma üzerinde güç kurmaya çalışırlar.