Müzede değil raylarda: Dünyanın en eski trenleri hala yolcu taşıyor
Demiryollarında teknoloji hızla gelişirken, dünyanın farklı bölgelerinde onlarca yıl önce üretilmiş trenler hala yolcu taşımaya devam ediyor. Londra Metrosu'nun Bakerloo hattında kullanılan 1970'lerin başına ait vagonlardan Polonya'da 1960'lardan bu yana hizmet veren EN57 trenlerine kadar birçok eski araç, günlük ulaşımın bir parçası olmayı sürdürüyor. Bazıları modernize edilmiş olsa da bu trenler, tasarımları ve iç mekanlarıyla yolculara geçmiş dönemlerin ulaşım anlayışını deneyimleme fırsatı sunuyor.
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