Müzede değil raylarda: Dünyanın en eski trenleri hala yolcu taşıyor

PKP EN57 POLONYA

Polonya'nın demiryolu tarihindeki en uzun ömürlü trenlerden biri olan PKP EN57, 1960'ların başından bu yana yolcu taşıyor. İlk üretim Wrocław'daki Pafawag fabrikasında başladı ve trenler 1962 yılında hizmete girdi.

EN57'nin üretimi 1993'e kadar devam etti. Bu uzun üretim dönemi boyunca yüzlerce tren üretildi ve bunların önemli bir bölümü günümüzde de çeşitli hizmetlerde kullanılmaya devam ediyor.

Polonya'da trenlere halk arasında "kibel" adı da veriliyor. Lehçede kaba bir ifadeyle "tuvalet" anlamına gelen bu lakabın, trenlerin ilk dönemlerdeki havalandırma ve tuvalet tasarımıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. EN57-038 ise daha sevecen bir biçimde "Babcia" yani "Büyükanne" olarak anılıyor.

Eski EN57 trenlerinin 2030'lu yıllara kadar, modernize edilen bazı örneklerin ise 2050'lere kadar hizmette kalması öngörülüyor.