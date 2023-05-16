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Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? "Ne olabilir" demeyin görüntü pek iç açıcı değil! Meğer muz ve gazoz birlikte tüketilirse...

Birlikte yediklerimize ve içtiklerimize çok fazla dikkat etmiyoruz ama bazı ürünlerin karışımı, vücuda zarar verebiliyor. Bir süredir Youtube'da bir akım mevcut; muz ve gazoz karşılaşması. Youtube kullanıcıları önce muz yiyor ardından gazoz içiyor. Ardından tüm tükettiklerini çıkarıyorlar. Görüntüsü hoş değil zira mide için de! Peki muz ile gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Birazdan karşılaşacağınız görüntü pek hoş olmayacak.

16.05.2023 14:03 - Son Güncelleme: 16.05.2023 14:03
Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Ne olabilir demeyin görüntü pek iç açıcı değil! Meğer muz ve gazoz birlikte tüketilirse...

Muz ve gazoz birlikte tüketilince midenizde öyle bir tepkimeye giriyorlar ki, inanması hayli güç.

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Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Ne olabilir demeyin görüntü pek iç açıcı değil! Meğer muz ve gazoz birlikte tüketilirse...

Her ikisi de asidik yapı da olan, muz ve gazozu, siz siz olun birlikte tüketmeyin.

Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Ne olabilir demeyin görüntü pek iç açıcı değil! Meğer muz ve gazoz birlikte tüketilirse...

Şeffaf bir poşedin içerisinde yapılan deneyde, 2 muz ve 2 şişe gazoz kullanılıyor.

Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Ne olabilir demeyin görüntü pek iç açıcı değil! Meğer muz ve gazoz birlikte tüketilirse...

Bu şeffaf poşedin içerisinde böyleyse, mide de neler olacağını tahmin etmek güç değil.

Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Ne olabilir demeyin görüntü pek iç açıcı değil! Meğer muz ve gazoz birlikte tüketilirse...
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