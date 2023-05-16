Muz ve gazoz birlikte tüketilirse ne olur? "Ne olabilir" demeyin görüntü pek iç açıcı değil! Meğer muz ve gazoz birlikte tüketilirse...
Birlikte yediklerimize ve içtiklerimize çok fazla dikkat etmiyoruz ama bazı ürünlerin karışımı, vücuda zarar verebiliyor. Bir süredir Youtube'da bir akım mevcut; muz ve gazoz karşılaşması. Youtube kullanıcıları önce muz yiyor ardından gazoz içiyor. Ardından tüm tükettiklerini çıkarıyorlar. Görüntüsü hoş değil zira mide için de! Peki muz ile gazoz birlikte tüketilirse ne olur? Birazdan karşılaşacağınız görüntü pek hoş olmayacak.
16.05.2023 14:03 - Son Güncelleme: 16.05.2023 14:03