Müslüman bilim adamlarının bu icatlarını biliyor muydunuz? İşte İslam bilginlerinin müthiş icatları...
Müslüman bilim adamlarının bu icatlarını biliyor muydunuz? Belki de birçoğumuz ilk kez duyacak ama tarih boyunca Müslüman alimler dünyayı değiştiren icatlara imza attı. İslam bilginleri, yaptıkları icatlarla gerek bilimin, gerekse teknolojinin seyrini değiştirdi. İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kurduğu, Müslüman bilim adamlarının bilim ve teknoloji konusunda ortaya koydukları icatların örneklerinin yer aldığı İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ilgi görüyor. Peki Müslüman bilim adamlarının yaptıkları keşifler neler? Hangi icatlar İslam alimleri tarafından yapıldı? İşte İslam bilginlerinin müthiş icatları...
18.06.2020 23:29
- Son Güncelleme: 19.06.2020 02:24
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