Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki 200 bin TL'ye satmaya kıyamıyor!
Eski model diye dönüp bakmadığınız ancak tüm parçaları orijinal olan 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler şoke oldu. 12 bin 500 liraya aldığı arabayı öyle bir hale getirdi ki 200 bin TL'ye satmaya kıyamadı. Murat 124 ya da halk dilinde Hacı Murat, 1971 yılında TOFAŞ'ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye'de yabancı lisanla üretilen ilk otomobil.
Eski model tutkunu bir kişi 1974 model Murat 124'ü adeta yeniden yaptı. Hurda sayılabilecek ancak baştan sona tamamen orijinal parçaları bulunan 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor.
DÖNEMİNDE BİRÇOK YENİLİĞE İMZA ATTI
Bugün artık çok sıradan sayılan özellik olarak telaffuz bile edilmeyen kimi özellikler Murat 124'le standart olarak hayatımıza girmiştir. Dört silindirli alaşım blok ve çift boğazlı bir karbüratöre sahip olması nedeniyle 5000-5500 devir/dakika gibi o yıllara göre çok sayılacak devirleri rahatlıkla yakalayabilmesi, gece için çift kırılmalı pozisyona getirilerek geceleri farlardan gözü koruyan iç ayna, çakmak, güneşlik, kapıdan kumandalı iç aydınlatmalar, benzin ikaz lambaları, direksiyonu da kilitleyen kontak, çift fazlı silecek hatta kalorifer gibi özelliklerin standart olarak sunulması o yıllar için devrim özelliğini taşıyordu.
Murat124'ün günümüze kadar varlığını sürdürmesinin en büyük nedenlerinden birisi şüphesiz yerli olmasının da verdiği avantajla ucuz bakım ve parça maliyetidir. Özellikle 1970'li yıllardaki dünyada gösteren petrol krizinde, benzin fiyatlarının 2'ye 3'e katlamasıyla Murat 124, güçlü ve büyük motorlu Amerikan otomobillerinin karşısında, Türk halkının baş tacı olmuştur.