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Muhtemelen bu zamana kadar dikkatinizi bile çekmedi ama... O detay bakın ne işe yarıyormuş

Bazı şeyler var ki gözümün önünde olmasına rağmen gerçekte neye yaradığını bilmiyoruz. Örneğin asma kilitlerin altında yer alan küçük delik. Ne için olduğunu duyunca şaşıracaksınız. Peki ya sinekler hakkındaki çok şaşırtıcı gerçekler.... Neredeyse insanların tamamı tarafından sevilmeyen hayvanlar olarak bilinen sineklerle ilgili bu bilgi görenleri şaşırtıyor. Sinekler özellikle yaz aylarında ortaya çıkmakla birlikte özellikle bazı yerlerde ilkbahar ve sonbahar aylarında da görülebilmektedir. Fakat kış aylarında bu hayvanları görmek neredeyse imkansızdır. Çok sık karşımıza çıkmalarına karşın sineklerle ilgili bu bilgiyi ilk defa duyacaksınız. İşte duyunca hayret edeceğiniz bilgiler...

24.11.2020 06:34 - Son Güncelleme:
Muhtemelen bu zamana kadar dikkatinizi bile çekmedi ama... O detay bakın ne işe yarıyormuş

1) Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.

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Muhtemelen bu zamana kadar dikkatinizi bile çekmedi ama... O detay bakın ne işe yarıyormuş

2) Amerika'da her saat 40 kişi kanserden hayatını kaybediyor.

Muhtemelen bu zamana kadar dikkatinizi bile çekmedi ama... O detay bakın ne işe yarıyormuş

3) Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.

Muhtemelen bu zamana kadar dikkatinizi bile çekmedi ama... O detay bakın ne işe yarıyormuş

4) Eski ABD başkanlarından John F. Kennedy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.

Muhtemelen bu zamana kadar dikkatinizi bile çekmedi ama... O detay bakın ne işe yarıyormuş

5) Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.

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