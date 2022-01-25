Muğla'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Boynunda kırık ve kızarıklık tespit edildi, anne ve baba gözaltında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Gamze S. odasında ölü bulundu. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kızın babası M.H.S. ile annesi T.S gözaltına alındı. İşte habere ilişikn tüm detaylar...
25.01.2022 18:38
- Son Güncelleme: 25.01.2022 18:44
Genç kızın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edildi.