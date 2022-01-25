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Muğla'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Boynunda kırık ve kızarıklık tespit edildi, anne ve baba gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Gamze S. odasında ölü bulundu. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kızın babası M.H.S. ile annesi T.S gözaltına alındı. İşte habere ilişikn tüm detaylar...

25.01.2022 18:38 - Son Güncelleme: 25.01.2022 18:44
Muğla’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Boynunda kırık ve kızarıklık tespit edildi, anne ve baba gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S'nin odasında ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı.

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Muğla’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Boynunda kırık ve kızarıklık tespit edildi, anne ve baba gözaltında

Genç kızın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edildi.

Muğla’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Boynunda kırık ve kızarıklık tespit edildi, anne ve baba gözaltında

Bunun üzerine kızın babası M.H.S. ile annesi T.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Boynunda kırık ve kızarıklık tespit edildi, anne ve baba gözaltında

Dün, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Muğla’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Boynunda kırık ve kızarıklık tespit edildi, anne ve baba gözaltında

BOYNUNDA KIZARIKLIKLAR
Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.

Muğla’da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Boynunda kırık ve kızarıklık tespit edildi, anne ve baba gözaltında

Gamze S.

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