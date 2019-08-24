Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana 8. son bölümüyle olay oldu! Ayrılmak üzereydiler, Müge Anlı barıştırdı!

Eşiyle 3 aydır küs olan Demircan, eşi Maide Demircan ve kızını bırakıp, ailesinin yanında yaşıyor. 3 kardeş olan Seyit Demircan'ın, babası 9 kardeş, dedesi ise 19 kardeş. 200 kişilik büyük bir ailenin ferdi Seyit Demircan ise büyük bir aşk acısı çekiyor. Konya Karapınar'dan gelen yarışmacı, 1 kız babası ama yaklaşık 3 aydır eşinden ayrı yaşıyor. Seyit'in, eşi Maide Demircan'nin anne ve babasıyla arasında yaşanan sorunlar çiftin arasını açtı. Seyit de bu tartışmalara dayanamayıp, eşi ve kızını Yozgat'ta bırakıp Konya'ya dönmek zorunda kalmış.