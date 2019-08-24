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Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana 8. son bölümüyle olay oldu! Ayrılmak üzereydiler, Müge Anlı barıştırdı!

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'nin sevdiği isimlerden biri olan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programının 8.son bölümüne, yarışmacı Seyit Demircan damgasını vurdu. Seyit Demircan, Müge Anlı'dan öyle bir şey istedi ki, görenler şaşırıp kaldı. İşte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının 8.son bölümün yaşananlar ve sorular.

24.08.2019 16:43 - Son Güncelleme: 24.08.2019 17:11
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana 8. son bölümüyle olay oldu! Ayrılmak üzereydiler, Müge Anlı barıştırdı!

ATV'de yayınlanan Güven Bana Yarışması'nın 8. bölümünde ilginç bir olay yaşandı.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana 8. son bölümüyle olay oldu! Ayrılmak üzereydiler, Müge Anlı barıştırdı!

8. bölümüne, yarışmacı Seyit Demircan'in anlattığı olay damga vurdu.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana 8. son bölümüyle olay oldu! Ayrılmak üzereydiler, Müge Anlı barıştırdı!

Eşiyle 3 aydır küs olan Demircan, eşi Maide Demircan ve kızını bırakıp, ailesinin yanında yaşıyor. 3 kardeş olan Seyit Demircan'ın, babası 9 kardeş, dedesi ise 19 kardeş. 200 kişilik büyük bir ailenin ferdi Seyit Demircan ise büyük bir aşk acısı çekiyor. Konya Karapınar'dan gelen yarışmacı, 1 kız babası ama yaklaşık 3 aydır eşinden ayrı yaşıyor. Seyit'in, eşi Maide Demircan'nin anne ve babasıyla arasında yaşanan sorunlar çiftin arasını açtı. Seyit de bu tartışmalara dayanamayıp, eşi ve kızını Yozgat'ta bırakıp Konya'ya dönmek zorunda kalmış.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana 8. son bölümüyle olay oldu! Ayrılmak üzereydiler, Müge Anlı barıştırdı!

Yarışmacı eşiyle barışmayı çok istediğini, evliliğini kurtarmak istediğini Müge Anlı'ya söyledi. Anlı, bu duruma hemen el attarak yarışmacının eşini aradı.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana 8. son bölümüyle olay oldu! Ayrılmak üzereydiler, Müge Anlı barıştırdı!

Maide Demircan'a ulaşan Anlı, eşinin yarışmada olduğunu söyledi.

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