Müge Anlı'nın programında sürpriz! Ünlü oyuncu izleyicilerin arasında çıktı: Tüm konulara hakimim

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 24 Mayıs tarihli yayını oldukça hareketli geçti. Anlı, izleyiciler arasında tüm Türkiye'nin tanıdığı Demet Özdemir'in olduğunu söyledi. Özdemir programa katılarak Anlı'nın iyilik kampanyasına bağışta bulundu. İşte detaylar...
'Erkenci Kuş' 'Doğduğun Ev Kaderindir' gibi dizilerdeki rolleriyle herkes tarafından sevilen ünlü oyuncu Demet Özdemir, 24 Mayıs tarihli Müge Anlı veTatlı Sert programına katıldı.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Türkiye'nin dört bir yanına dağıttığı tekerlekli ve akülü sandalyelerle iyilik hareketinin öncüsü.
Bugün bu iyilik kampanyasına katılan isim ise Demet Özdemir oldu. Özdemir Müge Anlı'nın programında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlayarak destek oldu.