Müge Anlı'nın programında sürpriz! Ünlü oyuncu izleyicilerin arasında çıktı: Tüm konulara hakimim

1 'Erkenci Kuş' 'Doğduğun Ev Kaderindir' gibi dizilerdeki rolleriyle herkes tarafından sevilen ünlü oyuncu Demet Özdemir, 24 Mayıs tarihli Müge Anlı veTatlı Sert programına katıldı.

2 Demet Özdemir Müge Anlı'nın programında görüntülendi! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Türkiye'nin dört bir yanına dağıttığı tekerlekli ve akülü sandalyelerle iyilik hareketinin öncüsü.